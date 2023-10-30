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Новини
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Директор представництва Google в Україні звільнився після 17 років роботи

дмитрий,шоломко

Директор Google Ukraine Дмитро Шоломко пішов з цієї посади, яку він обіймав останні 17 років.

Сам Шоломко та пресслужба компанії підтвердили його звільнення, але відмовилися уточнити деталі, повідомляє галузеве видання ain.ua.

"Ми підтверджуємо, що Дмитро Шоломко більше не очолює наш офіс в Україні. Наша прихильність до України залишається пріоритетом, і ми розпочнемо пошук нового керівника", – заявили в Google.

Загалом у Google Ukraine наразі працює близько 100 людей, виторг компанії оцінюється у $300-450 млн на рік.

Як повідомлялося, за підсумками 2020 року ТОВ "Гугл" посіло 24 місце в списку найбільших платників податків в Україні, заплативши близько $100 млн.

Автор: 

Google (592) звільнення (1012)


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бачив я декотрих, "низевих" працівників української філії... ті ще ай-тішники...
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30.10.2023 20:48 Відповісти
та якось пофіг на нього і те, що звільнився, нам від того не холодно не жарко, а адміністрування як було на кацапії так там і залишилось, в пошуку запит українською, а результати кацапською і з кацапсятини, попри налаштуванння пошуку.
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31.10.2023 07:28 Відповісти
Гугл 24 місце платників податків - більше чим 90% всіх підприємств наших олігархів, макдональдс платить податків більше чим гандона ахметова запоріжсталь
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31.10.2023 07:48 Відповісти

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