Директор представництва Google в Україні звільнився після 17 років роботи
Директор Google Ukraine Дмитро Шоломко пішов з цієї посади, яку він обіймав останні 17 років.
Сам Шоломко та пресслужба компанії підтвердили його звільнення, але відмовилися уточнити деталі, повідомляє галузеве видання ain.ua.
"Ми підтверджуємо, що Дмитро Шоломко більше не очолює наш офіс в Україні. Наша прихильність до України залишається пріоритетом, і ми розпочнемо пошук нового керівника", – заявили в Google.
Загалом у Google Ukraine наразі працює близько 100 людей, виторг компанії оцінюється у $300-450 млн на рік.
Як повідомлялося, за підсумками 2020 року ТОВ "Гугл" посіло 24 місце в списку найбільших платників податків в Україні, заплативши близько $100 млн.
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Robert Bodnar
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