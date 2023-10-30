Кабмін збирається обкласти податком на землі природно-заповідного фонду

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №10198 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування земель природно-заповідного фонду земельним податком.

"Законопроєкт спрямований на підтримку та забезпечення належного рівня функціонування установ природно-заповідного фонду та унормування податкового навантаження на них", – повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Проєктом закону пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, якими встановити ставки земельного податку за земельні ділянки, які належать до земель природно-заповідного фонду, в розмірі, що не перевищує 0,1% від їх нормативної грошової оцінки.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів схвалив пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства та Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру щодо реалізації протягом 11 місяців пілотного проєкту щодо проведення масової оцінки земель.