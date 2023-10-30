Україна отримала перевагу у виробництві коптерів, – Федоров

Україна отримала перевагу у виробництві коптерів, які є одним з різновидів безпілотників.

"Якщо говоримо про дрони, то є категорії, в яких нам вдалося отримати перевагу. Це, наприклад, коптери. Ми більше виробляємо коптерів. Уже перевага у нас є", – повідомив віцепрем’єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна.

Він додав, що є напрямки, де зараз побудовано виробництво, великі заводи, а перевага буде "завтра або через місяць".

"А є напрямки, які нам потрібно допрацьовувати ще по багатьох компонентах, наприклад, у росіян є "Ланцети". Ця категорія в нас провисала і ніколи не було аналогів, які хоча б трошки наблизилися до "Ланцетів". Але сьогодні є вже під десяток компаній, які розвивають подібні технології, однак до масового виробництва ще не перейшли. Але це питання місяців, коли ми також наздоженемо в цьому напрямку Росію", – додав Федоров.

Він зазначив, що Україна зможе виробляти більше БПЛА, ніж виробляє Росія, тільки якщо відкриє ринок і дасть можливість підприємцям масштабувати виробництво.

"Ніколи жодна інституція, жодна вертикаль не зможе виробляти більше, ніж підприємець, який вміє масштабувати виробництво. І повірте, у нас є певні категорії дронів, яких ми в минулому році закупали 300 штук, а в цьому році будемо виробляти десятки тисяч. Ми запустили програму, по суті, в березні, і за ці трохи більше, ніж півроку вже результат ось такий. У наступному році він буде набагато більший", – резюмував віцепрем'єр.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що до кінця поточного року Україна вийде на виробництво десятків тисяч дронів на місяць, а виробництво снарядів вже зараз в рази перевищує показники минулого року.