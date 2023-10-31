Окупанти атакували прифронтову електростанцію ДТЕК, місцеві мешканці залишилися без світла та води

Увечері 30 вересня російські військові атакували одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК у прифронтовому регіоні.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram.

"Унаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання, через це без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. На щастя, обійшлося без постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одразу після припинення обстрілів енергетики розпочали роботу з усунення наслідків.

Наразі вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання.

Востаннє ворог обстрілював одну з ТЕС компанії 22 жовтня. Загалом із осені минулого року енергетичні підприємства ДТЕК були атаковані 36 разів. Унаслідок них троє енергетиків загинуло, 28 були поранені. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників.