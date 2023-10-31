У Франції затримали співзасновника "Альфа-груп" російського мільярдера Кузьмічова (оновлено)

Суд у Франції 30 жовтня розпорядився взяти під варту підсанкційного російського олігарха Олексія Кузьмічова.

За даними видання Le Monde, Національна фінансова прокуратура Франції висунула кілька пунктів звинувачень проти олігарха, передає Європейська правда.

За даними видання, Кузьмічова в понеділок затримали правоохоронці на території Франції. Незрозуміло, як саме він туди потрапив, оскільки санкції передбачають заборону в’їзду на територію ЄС. Ймовірно, він продовжував жити у Франції з часу запровадження санкцій.

Крім того, близько шістдесяти поліцейських здійснили обшук у кількох його будинках, зокрема особняку в Парижі і віллі в Сен-Тропе на півдні Франції, де знайши велику кількість готівки.

Згодом французька прокуратура офіційно підтвердила затримання Кузьмічова у понеділок для допиту, передає Bloomberg.

Російського мільярдера підозрюють в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, а також порушенні міжнародних санкцій, уточнила французька фінансова прокуратура.

Там також підтвердили проведення обшуків у будинках Кузьмічова в Парижі та в регіоні Вар на Лазурному березі.

Однак наразі Кузьмічову офіційних обвинувачень у справі ще не пред'явлено.

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Кузьмічов перебуває під європейськими санкціями із березня 2022 року. Він є основним акціонером "Альфа-груп", до якого входить "Альфа-банк", один з найбільших російських банків та платників податків.

Крім того, ЄС називає Кузьмічова близьким до російського президента Путіна з огляду на те, як останній надав підтримку інвестиційним планам "Альфа-груп" за лояльність до влади Кремля.

Журнал Forbes оцінює статки олігарха в майже $6,5 млрд.