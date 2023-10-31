Окупанти ріжуть на брухт луганські шахти під прикриттям "консервації", – ОВА
На території тимчасово окупованої Луганщини загарбники проводять тотальну ліквідацію вугільної галузі. Щахти ніби "консервують" та вирізають обладнання на брухт.
Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у Telegram.
За його словами, шахти відключають від електроживлення через несплату, а працівників "накриває чергова хвиля примусової мобілізації".
"Шахти консервують, ніби на невизначений термін, а водночас вирізають на металобрухт. Цей процес уже розпочато на підприємствах "Червоний партизан", "Центросоюз" і "Харківська". Раніше росіяни їх визнали нерентабельними", – зазначив Лисогор.
Як повідомлялося, наприкінці минулого року стало відомо, що окупанти на Луганщині підготували перелік шахт, які вони вважають нерентабельними, а шахтарів змушували шукати нову роботу.
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