Окупанти ріжуть на брухт луганські шахти під прикриттям "консервації", – ОВА

На території тимчасово окупованої Луганщини загарбники проводять тотальну ліквідацію вугільної галузі. Щахти ніби "консервують" та вирізають обладнання на брухт.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у Telegram.

За його словами, шахти відключають від електроживлення через несплату, а працівників "накриває чергова хвиля примусової мобілізації".

"Шахти консервують, ніби на невизначений термін, а водночас вирізають на металобрухт. Цей процес уже розпочато на підприємствах "Червоний партизан", "Центросоюз" і "Харківська". Раніше росіяни їх визнали нерентабельними", – зазначив Лисогор.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року стало відомо, що окупанти на Луганщині підготували перелік шахт, які вони вважають нерентабельними, а шахтарів змушували шукати нову роботу.