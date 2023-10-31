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Окупанти ріжуть на брухт луганські шахти під прикриттям "консервації", – ОВА

шахта

На території тимчасово окупованої Луганщини загарбники проводять тотальну ліквідацію вугільної галузі. Щахти ніби "консервують" та вирізають обладнання на брухт.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у Telegram.

За його словами, шахти відключають від електроживлення через несплату, а працівників "накриває чергова хвиля примусової мобілізації".

"Шахти консервують, ніби на невизначений термін, а водночас вирізають на металобрухт. Цей процес уже розпочато на підприємствах "Червоний партизан", "Центросоюз" і "Харківська". Раніше росіяни їх визнали нерентабельними", – зазначив Лисогор.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року стало відомо, що окупанти на Луганщині підготували перелік шахт, які вони вважають нерентабельними, а шахтарів змушували шукати нову роботу.

Автор: 

окупація (186) шахта (393) металобрухт (269) Луганська область (200)


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