"Укрпошта" знизила ціну доставки до Канади

Із 1 листопада тарифи на доставку посилок з Канади в Україну знижуються на 20%, а з України до Канади – на 10%.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Зазначається, що надсилати відправлення можна з будь-якого з-поміж 6 200 відділень Пошти Канади (Canada Post) та на адресу отримувача по всій Канаді.

Також завдяки новій угоді між країнами буде можливість втримати діючу знижку 18% на доставку дрібних пакетів Prime до 2 кг і на 2024 рік.

Як уточнили в компанії, такий вид відправлень є найпопулярнішим серед українців. Ціна стартує від 7,5 долара за відправлення.

Також в "Укрпошті" повідомили й про логістичні зміни. Відтепер посилки з України вирушатимуть з європейських аеропортів у три найбільших аеропорти Канади: Торонто, Монреаль та Ванкувер.

У такий спосіб вдалось скоротити час доставки по самій Канаді від 1 до 4 днів. Наразі доставка з будь-якого населеного пункту України до Канади становить від 8 до 16 днів для левової частини обсягів.

Раніше "Укрпошта" підписала схожі договори партнерств з Польщею, Німеччиною, Латвією, Литвою та Естонією, що дало можливості запровадити знижки до 60% на різні способи доставки.