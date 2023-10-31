Світовий банк пообіцяв допомогу для 90 тисяч українських аграріїв

Світовий банк реалізує екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE). Зокрема, понад 90 тис. фермерів отримають допомогу для залучення пільгового кредитування та грантів.

Про це йдеться у повідомленні Світового банку, передає Укрінформ.

Зазначається, що проєкт ARISE сприятиме доступу агровиробників до пільгового фінансування у 2023 та 2024 роках.

"Проєкт допоможе фермерам мобілізувати близько $1,5 млрд оборотного капіталу. Малі фермерські господарства отримають гранти на сільськогосподарське виробництво. Проєкт також доповнить підтримку сільського господарства України з боку Світового банку, яка покликана прискорити приватні інвестиції та зміцнити часткові кредитні гарантії для малих фермерів", – наголосили в банку.

Фінансування проєкту складається з позики Світового банку у розмірі $230 млн із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується Урядом Японії.

Також фінансування включає грант у розмірі $320 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Також проєкт передбачає залучення додаткового фінансування у розмірі до $150 млн, коли такі кошти будуть у Світового банку та донорів.

За даними Світового банку, загальна вартість завданої шкоди українському агросектору від вторгнення Росії оцінюються в $40,2 млрд, і вона, ймовірно, зросла з моменту оприлюднення останньої оцінки у лютому 2023 року. Зокрема, ця цифра не враховує розмінування сільгоспугідь, пошкоджень зрошувальних систем, шкоди агрологістиці та збитків підприємств галузі харчової переробки.

Проєкт ARISE впроваджуватиметься Фондом розвитку підприємництва та Міністерством аграрної політики та продовольства. Це вже п'ятий проєкт Світового банку, який схвалений для України цього року за інноваційною та гнучкою рамковою моделлю. Вона передбачає можливості швидкої мобілізації ресурсів партнерів для фінансування найнагальніших потреб, і таке фінансування може бути розширене за необхідності, коли з'являються додаткові кошти.