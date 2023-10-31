У жовтні Україна залучила майже $2,8 мільярда грантів та пільгових кредитів

У жовтні до державного бюджету надійшло близько $2,8 млрд зовнішнього фінансування.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, із загальної суми понад 40% становили грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах.

Зокрема, серед донорів у жовтні: Європейський Союз – $1,6 млрд (пільгове фінансування) та Сполучені Штати – $1,15 млрд (грант).

Зазначається, що кошти від ЄС були дев’ятим траншем у межах масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік на 18 млрд євро. Україна отримала вже 15 млрд євро.

Водночас грант від США – частини п’ятого додаткового фінансування в межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). У 2023 році Україна отримала вже $10,9 млрд грантового фінансування від Сполучених Штатів.

У Мінфіні наголосили, що кошти спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я.

Загалом за 10 місяців Україна залучила близько $35,4 млрд зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.