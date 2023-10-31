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Новини
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Зеленський підписав закон про компенсації за ремонт зруйнованого житла

зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон про виплати громадянам, які відремонтували зруйноване житло власним коштом

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, йдеться про зміни до закону № 2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, житло яких було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії.

Основна зміна – розширення форм компенсації за програмою "єВідновлення". Відтепер її зможуть отримати українці, які зробили ремонт за власний кошт.

Зазначається, що це буде третій етап комплексної програми відновлення житла, який розпочнеться з 1 січня 2024 року.

Як нагадали у Мінреінтеграції, перший етап передбачав ремонти пошкоджених будинків вартістю до 200 тисяч гривень. Під час другого можна було отримати компенсацію за повністю знищене житло.

Автор: 

закон (1488) Зеленський Володимир (2523) компенсації (338)


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Топ коментарі
+7
Зараз зясуэться шо у друзiв ZЕ, у всiх, житло пошкоджено, на сотнi тисячь долярiв.
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31.10.2023 12:41 Відповісти
+4
То есть на бумаге всех осчастливил?
Молодца!
Благодетель....
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31.10.2023 12:44 Відповісти
+3
так ось чому вчора форсілі інфу що у зе!лєнкі квартиру відібрали.
під час війні, до речі.
квартира в ялті підпадає, під: зруйноване житло?
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31.10.2023 12:54 Відповісти
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Половину злямзить зі своєю ОПою
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31.10.2023 12:40 Відповісти
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31.10.2023 12:40 Відповісти
Зараз зясуэться шо у друзiв ZЕ, у всiх, житло пошкоджено, на сотнi тисячь долярiв.
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31.10.2023 12:41 Відповісти
То есть на бумаге всех осчастливил?
Молодца!
Благодетель....
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31.10.2023 12:44 Відповісти
А свой дом после Омана он предусмотрительно продал и переселился на гос. дачу.
С чего бы это?
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31.10.2023 12:48 Відповісти
Він і квартири в Києві всі свої попродавав перед повномаштабним вторгненням... Явно до шашликів готувався і не панікував. Мамурімму з папойсашей, Скумбрію з опоросом - вивіз на закордонні вілли... Навіть меблі свої повозив закордон, бо не панікував... а, наприклад, "Мрія" - то ж не своє, не жалко... як і людей...
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01.11.2023 06:24 Відповісти
так ось чому вчора форсілі інфу що у зе!лєнкі квартиру відібрали.
під час війні, до речі.
квартира в ялті підпадає, під: зруйноване житло?
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31.10.2023 12:54 Відповісти
Ні.
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31.10.2023 13:17 Відповісти
Ну, може кацапи там паркет своїми копитами трохи пошкрябають, чи на столі насеруть - то підпаде...
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01.11.2023 06:27 Відповісти
Якась нісінитниця, який там ще "ремонт"зруйнованого житла? може ремонт пошкодженого житла, або відновлення зруйнованого житла ...якось так ...
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31.10.2023 14:11 Відповісти
Два роки приймати закон, щоб всі у схематоз були всунуті.
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31.10.2023 15:19 Відповісти
А де ВОНО гроші на це візьме? США повинні дати ? Яке ж ВОНО нікчемне!
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31.10.2023 21:47 Відповісти
дєнєг нєт - но ви дєржитєсь...
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31.10.2023 22:55 Відповісти
Краник Америка перекрила, значить треба якусь схемку нову швиденько-швиденько состряпать, щоб звідкись в карман капало...
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01.11.2023 06:31 Відповісти

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