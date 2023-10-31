Зеленський підписав закон про компенсації за ремонт зруйнованого житла
Президент Володимир Зеленський підписав закон про виплати громадянам, які відремонтували зруйноване житло власним коштом
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зокрема, йдеться про зміни до закону № 2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, житло яких було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії.
Основна зміна – розширення форм компенсації за програмою "єВідновлення". Відтепер її зможуть отримати українці, які зробили ремонт за власний кошт.
Зазначається, що це буде третій етап комплексної програми відновлення житла, який розпочнеться з 1 січня 2024 року.
Як нагадали у Мінреінтеграції, перший етап передбачав ремонти пошкоджених будинків вартістю до 200 тисяч гривень. Під час другого можна було отримати компенсацію за повністю знищене житло.
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Молодца!
Благодетель....
С чего бы это?
під час війні, до речі.
квартира в ялті підпадає, під: зруйноване житло?