"Укртелеком" Ахметова став прибутковим: заробив 240 мільйонів з початку року

"Укртелеком", найбільший оператор фіксованого зв’язку, за результатами роботи у січні-вересні 2023 року отримав чистий прибуток у розмірі 242,39 млн грн після збитку на 755,18 млн грн за аналогічний період минулого року.

За даними квартальної звітності компанії, водночас виторг "Укртелекому" за перші дев'ять місяців цього року зменшився на 6,1% – до 3,14 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.

Валовий прибуток компанії зріс на 26,4% – до 791,6 млн грн, а показник EBITDA склав понад 1 млрд грн, порівняно із 975 млрд грн у січні-вересні 2022 року. В результаті рентабельність щодо EBITDA зросла до 28%.

У компанії наголошують, що в умовах війни "Укртелеком" продовжує розвивати оптичну інфраструктуру, забезпечуючи доступ до інтернету на рівні майже 90% кількості населених пунктів, покритих мережею оператора до повномасштабного російського вторгнення.

Зокрема, з початку року компанія вже проклала майже 4 тис. км волоконно-оптичних ліній порівняно з близько 5 тис. км за 9 місяців минулого року. За дев'ять місяців поточного року до оптики також було підключено 120 медичних та 140 освітніх закладів.

У січні-вересні 2023 року "Укртелеком" сплатив 1 млрд грн податків та зборів до бюджетів усіх рівнів порівняно з 1,12 млрд грн у січні-вересні минулого року, а для потреб захисників направлено вже понад 70 млн грн (50 млн грн. у січні-вересні 2022 року).

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Як повідомлялось, за результатами 2022 року загальний дохід АТ "Укртелеком" склав майже 5,6 млрд грн, що на 15% менше, ніж у 2021 році. EBITDA склала понад 1,2 млрд грн. Маржа EBITDA знизилася на 5,9 в.п. і склала 22,4%.

Нагадаємо, Фонд держмайна продав 92,79% акцій "Укртелекома" для ТОВ "ЕСУ" в 2011 році за 10,6 млрд грн. Фінансування операції частково було забезпечене через випуск облігацій ТОВ "ЕСУ" на 4,6 млрд грн, більшість з яких (на 4 млрд грн) були викуплені державними "Ощадбанком" та "Укрексімбанком". Облігації мали бути погашені в березні 2017 року, що, однак, не відбулося (тобто був допущений дефолт). Державні банки досі безуспішно намагаються повернути свої кошти в судах.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ "ЕСУ" є Рінат Ахметов, який, як виявилося у британському суді, придбав компанію-власника "Укртелекома" вже після його приватизації у низки осіб, пов’язаних з оточенням Віктора Януковича.