В Україні запустили інтерактивну карту ветеранських бізнесів

Український ветеранський фонд спільно з партнерами презентував інтерактивну мапу ветеранських бізнесів, де представлено вже близько 400 пунктів підприємницької діяльності захисників України.

Про це йшлося під час пресконференції на тему "Шлях ветерана. Бізнес": запуск проєкту на підтримку ветеранів-підприємців", передає Укрінформ.

"Ми сьогодні презентуємо проєкт – мапу ветеранських бізнесів. Зазначу, що вона постійно наповнюється. Всі бізнеси верифіковані Українським ветеранським фондом, який дійсно належить ветеранам, тож ми можемо засвідчити, що вони працюють, надають якісні послуги", – сказала виконувачка обов’язків виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів Руслана Величко-Трифонюк.

За її словами, на карті вже представлено близько 400 бізнесів, які брали фінансову підтримку від УВФ, відповідно до конкурсних програм. Також на інтерактивній мапі планують відобразити проєкти з мікрофінансування – до 1000 ФОПів.

Долучилися до створення мапи компанії ЛУН та Uklon. Мапа з ветеранськими бізнесами доступна на платформі УВФ, а також на ресурсах партнерів.