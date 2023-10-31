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Новини
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В Україні запустили інтерактивну карту ветеранських бізнесів

деньги,армия

Український ветеранський фонд спільно з партнерами презентував інтерактивну мапу ветеранських бізнесів, де представлено вже близько 400 пунктів підприємницької діяльності захисників України.

Про це йшлося під час пресконференції на тему "Шлях ветерана. Бізнес": запуск проєкту на підтримку ветеранів-підприємців", передає Укрінформ.

"Ми сьогодні презентуємо проєкт – мапу ветеранських бізнесів. Зазначу, що вона постійно наповнюється. Всі бізнеси верифіковані Українським ветеранським фондом, який дійсно належить ветеранам, тож ми можемо засвідчити, що вони працюють, надають якісні послуги", – сказала виконувачка обов’язків виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів Руслана Величко-Трифонюк.

За її словами, на карті вже представлено близько 400 бізнесів, які брали фінансову підтримку від УВФ, відповідно до конкурсних програм. Також на інтерактивній мапі планують відобразити проєкти з мікрофінансування – до 1000 ФОПів.

Долучилися до створення мапи компанії ЛУН та Uklon. Мапа з ветеранськими бізнесами доступна на платформі УВФ, а також на ресурсах партнерів.

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бізнес (1199) ветерани (138) Міністерство у справах ветеранів (64)


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Некоторые ветераны говорят, что не будут брать ухилянтов в свой бизнес, забывая, что в эту игру можно играть в обе стороны По этому нужно жить дружно, а не сеять зерна ненависти между людьми, чем успешно занимаются зеля с Елдаком
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31.10.2023 13:14 Відповісти
Лише клієнт верифікує бізнес - і своїм гаманцем голосує -якісні послуги чи ні . Інше від лукавого ...
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31.10.2023 13:17 Відповісти
Рекламу ніхто не скасовував.
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31.10.2023 13:29 Відповісти
Згоден. Але якщо твій продукт і сервіс гівно - то реклама тільки швидше його поховає...
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31.10.2023 13:49 Відповісти
Так ніхто і не змушує платити гроші, якщо не сподобається. Це - реклама, щоб люди дізнались, що такий бізнес взагалі є. Бо є і більші за розмірами конкуренти, які давно вже на слуху.
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31.10.2023 13:52 Відповісти
A nafuia , chtob ruskie smagli vibrati celi ? 🤦
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31.10.2023 15:26 Відповісти

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