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Нацбанк зареєстрував чотири нових ломбарди

нбу,нацбанк

Національний банк ухвалив рішення про включення чотирьох ломбардів до Державного реєстру фінансових установ та видав їм відповідні ліцензії на надання фінансових послуг.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, до держреєстру включили ТОВ "Ай Ломбард", ТОВ "Ломбард "Дім Мікрофінанс", ТОВ "Ломбард "Є гроші" та ТОВ "Ломбард "Кредит Юкрейн".

Водночас Нацбанк видав цим установам ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та на торгівлю валютними цінностями.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 30 жовтня 2023 року.

Автор: 

ломбард (92) НБУ (9353)


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товариства з обмеженою відповідальністю з назвою калейдоскоп ЛОМБАРДІВ, під час воєнного стану...
а який є історичний досвід подібних структур, чи це українське ноу-хау?
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31.10.2023 14:49 Відповісти

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