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Із Росії майже повністю пішли фінські компанії, продовжують працювати лише 2%

фінляндія

Лише 2% фінських експортних компаній продовжують вести бізнес у Росії.

Про це свідчать результати свіжого опитування експортних директорів торгових палат, передає Yle.

Зазначається, що на момент початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року близько 80% експортних компаній Фінляндії працювали у Росії.

18% компаній повідомили, що вони зіткнулися із спробами обійти санкції проти Росії. Особливо багато було запитів із країн Центральної Азії.

Опитування директорів торгових палат тривало з 24 по 27 жовтня. Відповіді було отримано майже від сотні експортних компаній.

Автор: 

бізнес (1199) росія (14410) Фінляндія (340)


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