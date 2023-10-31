Із Росії майже повністю пішли фінські компанії, продовжують працювати лише 2%

Лише 2% фінських експортних компаній продовжують вести бізнес у Росії.

Про це свідчать результати свіжого опитування експортних директорів торгових палат, передає Yle.

Зазначається, що на момент початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року близько 80% експортних компаній Фінляндії працювали у Росії.



18% компаній повідомили, що вони зіткнулися із спробами обійти санкції проти Росії. Особливо багато було запитів із країн Центральної Азії.



Опитування директорів торгових палат тривало з 24 по 27 жовтня. Відповіді було отримано майже від сотні експортних компаній.