"Приватбанк" та Apple запустили новий сервіс для українського бізнесу

Державний "Приватбанк" разом з Apple та за підтримки Visa 31 жовтня запустив сервіс Tap to Pay, завдяки якому український бізнес зможе приймати платежі через iPhone – без допомоги POS-терміналу.

Як наголосив член правління банку з питань малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв, Україна стала третьою країною в Європі та сьомою у світі, де можлива така послуга.

"Apple погодила пріоритетний запуск сервісу і, відсьогодні, Україна стала 3 країною в Європі та 7 в світі (після США, Австралії, Тайваню, Бразилії, Великої Британії та Нідерландів) де бізнесу для приймання платежів тепер потрібен лише iPhone, а не POS-термінал", – зазначив Заіграєв.

За його словами, нова технологія прийому безконтактних платежів є дуже важливою для України. Вона полегшить доступ до банківських послуг, знизить витрати бізнесу та сприятиме розвитку cashless економіки.

Для реалізації сервісу "Приватбанк" звернувся до Apple рік тому. Завантажити застосунок можна за посиланням.