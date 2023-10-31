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Україна отримає ще 335 мільйонів євро від Єврокомісії на відновлення інфраструкутри

єврокомісія

Кабінет міністрів схвалив залучення допомоги на відновлення від Європейської комісії у розмірі 335 млн євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна. 

"У напрямку відновлення нам активно допомагають наші партнери. Зокрема, сьогодні затверджуємо угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу з відновлення та реформ". Після її підписання Єврокомісія виділить 335 млн євро допомоги", – сказав очільник уряду під час засідання Кабміну.

За словами прем'єра, кошти підуть на відновлення інфраструктури, зокрема енергетики, допомогу бізнесу, антикорупційні заходи, захист довкілля та цифровізацію.

Автор: 

Єврокомісія (1092) допомога (1558) Шмигаль Денис (1515)


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