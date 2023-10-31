Іспанія та Бельгія збільшили імпорт російського скрапленого газу на 50%

Іспанія та Бельгія стали одними з найбільших імпортерів скрапленого природного газу з Росії, збільшивши постачання на 50% за дев’ять місяців.

Про це свідчать дані Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу (IEEFA), передає галузеве видання enkorr.

"Європейський імпорт російського СПГ з січня по вересень 2023 року залишився стабільним порівняно з тим же періодом 2022 року... Іспанія й Бельгія наростили їхній імпорт СПГ (російського, – ред.) на 50% 2023 року порівняно з попереднім роком", – повідомляє інститут.

Найбільшими європейськими імпортерами російського скрапленого газу стали Іспанія (5,21 млрд кубометрів), а також Франція (3,19 млрд) і Бельгія (3,14 млрд), зазначається у релізі. При цьому на РФ припадає 15% імпорту СПГ Франції, 26,5% – Іспанії й 37,2% – Бельгії.

Із січня по липень поточного року Іспанія заплатила 1,65 млрд євро за російський газ, ставши найбільшим покупцем у ЄС, Франція – 1,32 млрд євро, Бельгія – 1,3 млрд, повідомляє IEEFA. При цьому сумарно витрати ЄС на СПГ з Росії становили 5,51 млрд євро.

Загалом витрати ЄС на імпорт СПГ з січня до липня склали 40,87 млрд євро, при цьому найбільше отримали США (17,21 млрд євро), а на третьому місці після Росії вказується Катар, який отримав від ЄС 5,37 млрд євро.

Серед лідерів країн ЄС із витрат на імпорт СПГ наводяться Нідерланди (11,25 млрд євро, від цієї суми 72% припадає на США), Франція (9,72 млрд євро) й Іспанія (6,35 млрд євро).