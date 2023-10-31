Гривня знову укріплюється: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 1 листопада

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок продовжив укріплюватися до долара США та євро.

За підсумками торгів Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 1 листопада, на рівні 36,2812 грн/$, порівняно із 36,3659 грн/$ у вівторок.

Водночас НБУ укріпив курс гривні до євро на 2 копійки – до 38,5451 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно.