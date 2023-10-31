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Новини
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Гривня знову укріплюється: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 1 листопада

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Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок продовжив укріплюватися до долара США та євро.

За підсумками торгів Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 1 листопада, на рівні 36,2812 грн/$, порівняно із 36,3659 грн/$ у вівторок.

Водночас НБУ укріпив курс гривні до євро на 2 копійки – до 38,5451 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно.

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валюта (2211) гривня (1572) курс (1529) Міжбанк (328) НБУ (9353) обмін валюти (729)


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Топ коментарі
+8
Яким дебілам ви це пишете???? Ціни на товари ростуть у геометричній прогресії. ...Пенсії і зарплати на одному рівні, довоєнному. Шматок дезодоранта, як кг свинини..... Хай ви здохнете ублюдки зелені, і ті хто привів це лайно до влади. Щоб висерки зеленсьгого і їх діти не знали добробуту до скону! Мерзотень!
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31.10.2023 16:16 Відповісти
+3
Гривня укріплюється, а продукти дорожчають.
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31.10.2023 16:11 Відповісти
+3
У них скумбрія по 8 гривень
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31.10.2023 16:39 Відповісти
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Гривня укріплюється, а продукти дорожчають.
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31.10.2023 16:11 Відповісти
Продукти укріплюють гривню
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31.10.2023 16:14 Відповісти
Ааааааа.... Ну тоді кАнЬЄШно...
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31.10.2023 16:38 Відповісти
Економіка! це базар, а не ринок!
Гіпертоніку - краще відвар зі шкоринок-
Та не путатись в борщовому наборі...
Не буває борщу з одних половинок...
І смачних пиріжків без начинок...
Починаючи з м'яса та помідорів...
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31.10.2023 16:50 Відповісти
овочі і крупи сьогодні дешевше ніж торік.
вітчізняні сири теж.
м"ясо і риба подорозчали.
і це при тому що іде війна і біля двадцяти процентів территорії окуповано
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31.10.2023 17:19 Відповісти
Не благодаря экономическим зе-реформам, а вопреки....
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31.10.2023 16:13 Відповісти

Гривня знову укріплюється
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31.10.2023 16:14 Відповісти
Курс для вывода капитала обычно понижают, так выгодно
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31.10.2023 16:15 Відповісти
Яким дебілам ви це пишете???? Ціни на товари ростуть у геометричній прогресії. ...Пенсії і зарплати на одному рівні, довоєнному. Шматок дезодоранта, як кг свинини..... Хай ви здохнете ублюдки зелені, і ті хто привів це лайно до влади. Щоб висерки зеленсьгого і їх діти не знали добробуту до скону! Мерзотень!
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31.10.2023 16:16 Відповісти
У них скумбрія по 8 гривень
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31.10.2023 16:39 Відповісти
То в 90-ті пояснювали ріст цін - "а подивітся , як доляр виріс - що ви хочете"
А зараз - можна сказати - "а подивітся , як бензин і соляра подорощала - що ви хочете"
І то є правда , бо на багато продуктів і товарів $ впливає опосередковано , а вартість палива - напряму
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31.10.2023 16:50 Відповісти
Буде 30 за долар...
Добре це чи ні...
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31.10.2023 17:11 Відповісти
Не буде.
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31.10.2023 17:50 Відповісти
Звідки такі ствердження?
Звідтов, що не встигли розпи__ити вливання Заходу на підтримку штанів?
Ціни на паливо хоч хтось бачив? Цінники в продмагах чомусь не падають і не стоять на місті...
Зелені ******** начудили, тепер своєму лохторату в уші гімно заливають. Ушльопки кончені.
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31.10.2023 17:14 Відповісти
нужно перейти на евро или доллар, тогда можно сэкономить на целом министерсте, нацбанке и обменных пунктах. сплошная выгода и никаких расстройств по поводу курса.
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31.10.2023 17:18 Відповісти
Цены растут потому что на них влияют налоги плюс государственные поборы за разного рода разрешения, справки и прочее. Кроме повышения налогов зебанда ничего придумать для экономики не смогла.
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31.10.2023 17:35 Відповісти
Сюрр какой то...
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31.10.2023 17:56 Відповісти
мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****... (с)
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31.10.2023 19:40 Відповісти
не розумію сєнсу побутового обговорення макрофінансових показників в дотаційній економіці.
це новина для фахівців на Мінфіні.
суто теоретично при 1 грн= 1 $= 1 євро невдоволене бурчання спаде, але для цього потрібно працювати дуже довго всім і кожному. вірогідно людського життя не вистачить.
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01.11.2023 20:18 Відповісти

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