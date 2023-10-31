Гривня знову укріплюється: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 1 листопада
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок продовжив укріплюватися до долара США та євро.
За підсумками торгів Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 1 листопада, на рівні 36,2812 грн/$, порівняно із 36,3659 грн/$ у вівторок.
Водночас НБУ укріпив курс гривні до євро на 2 копійки – до 38,5451 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гіпертоніку - краще відвар зі шкоринок-
Та не путатись в борщовому наборі...
Не буває борщу з одних половинок...
І смачних пиріжків без начинок...
Починаючи з м'яса та помідорів...
вітчізняні сири теж.
м"ясо і риба подорозчали.
і це при тому що іде війна і біля двадцяти процентів территорії окуповано
Гривня знову укріплюється
А зараз - можна сказати - "а подивітся , як бензин і соляра подорощала - що ви хочете"
І то є правда , бо на багато продуктів і товарів $ впливає опосередковано , а вартість палива - напряму
Добре це чи ні...
Звідтов, що не встигли розпи__ити вливання Заходу на підтримку штанів?
Ціни на паливо хоч хтось бачив? Цінники в продмагах чомусь не падають і не стоять на місті...
Зелені ******** начудили, тепер своєму лохторату в уші гімно заливають. Ушльопки кончені.
це новина для фахівців на Мінфіні.
суто теоретично при 1 грн= 1 $= 1 євро невдоволене бурчання спаде, але для цього потрібно працювати дуже довго всім і кожному. вірогідно людського життя не вистачить.