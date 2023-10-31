Нацбанк оновив тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування банків

Національний банк України переглянув тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування для банків і небанківських установ, а також запровадив нові послуги та встановив тарифи на них.

Як повідомляє НБУ, йдеться про послуги з реєстрації платіжних систем, учасників, технологічних операторів платіжних систем та з авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг, обмежених платіжних послуг.

Підставою для запровадження таких послуг стала імплементація законодавства України щодо платіжних послуг, а саме:

закону України "Про платіжні послуги";

Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 вересня 2022 року №208;

Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою правління Національного банку України від 7 жовтня 2022 року №217.

Відповідні зміни затверджені постановою правління Національного банку України від 24 жовтня 2023 року №134 "Про внесення змін до тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України".

Постанова набирає чинності з 1 листопада 2023 року, відповідно з цього дня діятимуть нові тарифи.

Ознайомитися з оновленими реквізитами рахунків для оплати відповідних послуг у сфері реєстрації та ліцензування можна на спеціальній сторінці сайту НБУ.