Нацкомісія запропонувала підвищити граничні ціни на електроенергію для бізнесу на 4-23%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запропонувала збільшити кількість годинних зон та підвищити граничні ціни (прайс-кепи) на електроенергію на ринку "на добу наперед" в середньому на 4-23%.

Про це повідомив директор департаменту енергоринку НКРЕКП Ілля Сідоров під час онлайн-засідання Комісії з приводу перегляду прайс-кепів, повідомляє БізнесЦензор.

За його словами, НКРЕКП пропонує розділити добу на декілька годинних зон, у який будуть діяти наступні граничні ціни для РДН:

для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23.00 до 24.00) – 3 000 грн за МВт-год;

для годин середнього навантаження (з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 17:00 та з 22.00 до 23.00) – 5 600 грн за МВт-год;

для годин підвищеного навантаження (з 08.00 до 11.00) – 6 900 грн за МВт-год;

для годин максимального навантаження (з 17.00 до 22.00) – 7 500 грн за МВт-год.

Остаточне рішення про підняття прайс-кепів НКРЕКП планує затвердити у листопаді 2023 року, вони будуть дійсні до травня 2024 року.

Як повідомлялося, за даними Telegram-каналу "Монополіст", підвищення граничних цін на ринку електроенергії – так званих прайс-кепів (price cap) призведе до значного зростання ціни електроенергії для юридичних осіб – підприємств, малого і середнього бізнесу, державних і комунальних установ, водоканалів тощо.

Як відомо, востаннє НКРЕКП переглядала прайс-кепи влітку цього року, піднявши верхні цінові обмеження на 40-75%. Це відразу ж призвело до зростання ціни електроенергії на третину.

Наразі максимальні граничні ціни для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23.00 до 24.00) складають 3 000 грн за МВт-год, для годин з 07:00 до 19:00 – 5 600 грн за МВт-год, а для годин максимального навантаження (з 19.00 до 23.00) – 7 200 грн за МВт-год.