Компанія СКМ Ахметова змінить форму власності

Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ), яке входить до однойменної групи SCM Ріната Ахметова перетворюється на ТОВ.

Це пов'язано з тим, що останні законодавчі зміни знижують зручність акціонерних товариств як організаційно-правової форми для компаній з одним власником, пояснила прессекретарка SCM Владислава Дармостук агентству Інтерфакс-Україна.

."У червні ми розпочали процедуру перетворення акціонерного товариства "СКМ" (АТ "СКМ") у товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ "СКМ"). Розпочаті зміни стосуються лише зміни організаційно-правової форми АТ "СКМ" та відбуваються у порядку, як це передбачено чинним законодавством України", – розповіла речниця компанії.

За її словами, після завершення процедур ТОВ буде правонаступником усіх зобов'язань, прав та обов'язків, активів та майна АТ "СКМ".

"Рінат Леонідович Ахметов залишиться єдиним власником усіх корпоративних прав товариства", – додала Дармостук.

Вона пояснила, що історично АТ "СКМ" було створено у формі акціонерного товариства, проте після набуття чинності новим законом "Про акціонерні товариства", "фактично ця організаційно-правова форма не є найбільш зручною для ведення господарської діяльності компанією, що має лише одного власника".

За даними Національного депозитарію України, обіг акцій СКМ у зв'язку із перетворенням призупинено з 5 жовтня.

Читайте також: Ахметов вийшов із страхового бізнесу в Україні

Відповідно до звіту ПрАТ "СКМ" за 2022 рік, компанія не отримує значного чистого доходу від реалізації товарів чи послуг, оскільки не є виробничою чи торговою компанією, а її основною діяльністю є утримання інвестицій з метою отримання дивідендів.

Минулого року чистий прибуток компанії впав у 2,9 раза – до 443,93 млн грн, а її активи знизилися з 64,24 млрд грн до 60,25 млрд грн.

Нагадаємо, основною інвестиційною компанією групи SCM Ріната Ахметова є зареєстрована на Кіпрі SCM Holdings Limited. SCM інвестує в гірничо-металургійну галузь (Metinvest B.V. (Нідерланди)), енергетику (DTEK B.V. (Нідерланди)), видобуток корисних копалин, банківський сектор (ПУМБ), телекомунікації ("Укртелеком"), роздрібну торгівлю (ЦУМ), сільське господарство (HarvEast), а також сферу транспорту та логістики ("Лемтранс" і "Портінвест").

Загалом у портфель SCM входять більше 500 компаній і підприємств, на яких працюють близько 200 тисяч осіб. Єдиним власником SCM є Рінат Ахметов.