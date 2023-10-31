У поплічника Путіна Мєдвєдєва знайшли нову яхту. ФОТО

Заступник голови Радбезу, колишній президент і прем’єр-міністр Росії Дмитро Мєдвєдєв, ймовірно, придбав нову 29-метрову яхту "GV" ("ГВ").

Судно моделі MCY 96 побудоване у 2017 році на італійській верфі Monte Carlo Yachts, пише російське незалежне видання "Верстка".

Яхта призначена для тривалих морських подорожей та ходить під прапором острівної держави Палау. У червні її вперше помітили у російських водах. Вартість GV становить 421,5 млн рублів ($5 млн.).

Судно зареєстроване на офшорну компанію Unicorn Holdings Group Inc. із Сейшельських островів. Після проходження російської митниці яхта GV залишила Чорне море і попрямувала всередину країни, пройшовши через Азовське море, Дон, Ростов, Волгу і досягнувши кінцевого пункту маршруту – селища Катеринівка біля міста Конаково Тверської області. Після короткого перебування у місцевій гавані, яхта почала курсувати Волгою.

Розслідувачі зазначають, що навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні заможні росіяни реєструють яхти в іноземних юрисдикціях. Щоб використовувати судно у російських водах, оформлюють тимчасове ввезення за договором бербоут-чартера.

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Капітаном GV упродовж маршруту є 39-річний мешканець Конаково Анатолій Наумов. У телефонних книгах він записаний як "Анатолій Капітан", "Анатолій Катер", а також як "Толя Фотинія" та "Дмитро М".

Яхту "Фотинія" із сім'єю Дмитра Мєдвєдєва пов'язували у розслідуванні "Він вам не Дімон". Формальним власником яхти є компанія "Інвестиційна співдружність", яка належала кіпрському офшору Іллі Єлісєєва, однокурсника Медведєва. Після початку вторгнення в Україну ця компанія була переоформлена на російські структури. У 2019 та 2021 роках в "Інвестиційній співдружності" отримував зарплату і Наумов.

Щоб остаточно підтвердити зв'язок GV із Дмитром Медведєвим, журналіст зателефонував Наумову, назвавшись митним інспектором. Під час розмови підтвердилося, що Наумов пов'язаний з оформленням яхти, а на судні встановлено спеціальний режим для Дмитра Мєдвєдєва.