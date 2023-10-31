Нацбанк призупинив ліцензії трьом страховикам
Національний банк України тимчасово зупинив ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування трьом компаніям.
Як ідеться в повідомленні НБУ, мова йде про ПрАТ "Страхова компанія "Форміка" (ЄДРПОУ 22917331), ПрАТ "Страхова компанія "Велтлінер" (ЄДРПОУ 25285050), ПрАТ "Страхова компанія "Престиж" (ЄДРПОУ 38272117).
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 30 жовтня 2023 року.
Зазначені страхові компанії станом на 30 червня 2023 року не дотримувалися нормативу платоспроможності та достатності капіталу.
Страховики мають час для усунення порушень, що стали підставою для застосування заходів впливу, строком до 29 листопада 2023 року.
Рішення набирають чинності з 31 жовтня 2023 року.
Страховики, до яких Національний банк застосував зазначений захід впливу, здійснюють діяльність у сегменті non-life.
За результатами аналізу звітності за дев’ять місяців 2023 року:
- ПрАТ "СК "Форміка" отримало 1 414 тис. грн страхових премій, здійснило 466 тис. грн страхових виплат. Частка ринку компанії за дев’ять місяців 2023 року становила 0,005%.
- ПрАТ "СК "Велтлінер" отримало 39 631 тис. грн страхових премій, здійснило 9 788 тис. грн страхових виплат. Частка ринку компанії за дев’ять місяців 2023 року становила 0,13%.
- ПрАТ "СК "Престиж" отримало 67 279 тис. грн страхових премій, здійснило 10 327 тис. грн страхових виплат. Частка ринку компанії за дев’ять місяців 2023 року становила 0,22%.
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