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Найнижчий за рік: Експорт українських IT-послуг у вересні сягнув $521 мільйона

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У вересні 2023 року обсяг ІТ-експорту з України становив $521 млн – і поки це найнижчий показник за всі попередні місяці 2023 року.

Як повідомляє DOU.ua, це на $45 млн менше, ніж у серпні 2023 року, і на $57 млн менше, ніж у вересні 2022 року.

Сукупний експортний виторг від ІТ-послуг за третій квартал становить $1,646 млрд. Перший і другий квартали цього року були успішнішими для галузі й принесли $1,675 млрд і $1,702 млрд відповідно.

Серед топ-10 країн, які принесли найбільше виторгу, – США, Мальта, Велика Британія, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та Нідерланди. 

Найнижчий за рік: Експорт українських IT-послуг у вересні сягнув $521 мільйона 01

Автор: 

експорт (3864) IT-індустрія (324)


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