WhatsApp запускає функцію групових дзвінків на 31 учасника

Месенеджер WhatsApp, що належить Meta, вводить покращену функцію викликів, яка дозволяє здійснювати дзвінки з 31 учасником.

Яе пише Phone Arena, встановивши останнє оновлення 23.21.72 для iOS в App Store, користувачі зможуть включити до 31 людини, перш ніж ініціювати груповий виклик.

У минулому WhatsApp дозволяв вам проводити групові дзвінки на 31 учасника, але на початку можна було вибрати лише 15 контактів.

Функція групового виклику спочатку з’явилася в бета-версії WhatsApp для Android. Тож, ймовірно, протягом наступних кількох днів він також стане доступним для користувачів Android.

Раніше повідомлялося, що у WhatsApp з’явилася функція запису миттєвих відеоповідомлень, подібно до Telegram.