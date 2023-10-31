WhatsApp запускає функцію групових дзвінків на 31 учасника
Месенеджер WhatsApp, що належить Meta, вводить покращену функцію викликів, яка дозволяє здійснювати дзвінки з 31 учасником.
Яе пише Phone Arena, встановивши останнє оновлення 23.21.72 для iOS в App Store, користувачі зможуть включити до 31 людини, перш ніж ініціювати груповий виклик.
У минулому WhatsApp дозволяв вам проводити групові дзвінки на 31 учасника, але на початку можна було вибрати лише 15 контактів.
Функція групового виклику спочатку з’явилася в бета-версії WhatsApp для Android. Тож, ймовірно, протягом наступних кількох днів він також стане доступним для користувачів Android.
Раніше повідомлялося, що у WhatsApp з’явилася функція запису миттєвих відеоповідомлень, подібно до Telegram.
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