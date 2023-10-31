БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
302 0

WhatsApp запускає функцію групових дзвінків на 31 учасника

whatsapp

Месенеджер WhatsApp, що належить Meta, вводить покращену функцію викликів, яка дозволяє здійснювати дзвінки з 31 учасником.

Яе пише Phone Arena, встановивши останнє оновлення 23.21.72 для iOS в App Store, користувачі зможуть включити до 31 людини, перш ніж ініціювати груповий виклик.

У минулому WhatsApp дозволяв вам проводити групові дзвінки на 31 учасника, але на початку можна було вибрати лише 15 контактів.

Функція групового виклику спочатку з’явилася в бета-версії WhatsApp для Android. Тож, ймовірно, протягом наступних кількох днів він також стане доступним для користувачів Android.

Раніше повідомлялося, що у WhatsApp з’явилася функція запису миттєвих відеоповідомлень, подібно до Telegram.

Автор: 

соціальні мережі (762) WhatsApp (70)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 