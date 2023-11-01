"Власна справа": Ветерани отримають гранти на свій бізнес на 59 мільйонів

За підсумками тринадцятої хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів 12 переможців отримають кошти від держави на старт або розвиток свого бізнесу на 5 млн грн. Загалом від старту ветеранського компоненту грантової програми "Власна справа" переможцями стали вже 148 ветеранів та членів родин учасників бойових дій, які отримають гранти на 59 млн грн.

"За підсумками чергової, тринадцятої, хвилі подачі заяв гранти на розвиток бізнесу отримають 12 ветеранів та членів їхніх родин. 70% із них за грантові кошти планують відкрити нові компанії, 30% – витратять їх на придбання обладнання та устаткування для розширення можливостей діючого бізнесу. Кожний виданий державою грант на розвиток бізнесу – це не лише створення нових підприємств або посилення потужності працюючих компаній, це також і нові робочі місця, зокрема й для ветеранів, які повертаються до цивільного життя", – повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Серед 12 переможців тринадцятої хвилі: 6 – учасників бойових дій, 6 – членів родин ветеранів.

На грантові кошти переможці планують, зокрема, відкрити кафе-кондитерську, барбершоп, ветеринарну амбулаторію, ферму для вирощування наживки для риболовлі, магазин із продажу продуктів харчування та господарських товарів, велосипедну майстерню, СТО.

Окрім того, низка ветеранів отримали гранти на масштабування вже діючого бізнесу – планують розширити спектр послуг майстерні з ремонту мобільних телефонів та планшетів, збільшити асортимент та обсяги виготовлення виробів із вишивкою, розширити можливості клінінгової компанії.

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий із їхнього подружжя можуть отримати такі гранти:

250 тис. грн – для ветерана за умови створення одного робочого місця;

500 тис. грн – для другого з подружжя ветерана за умови створення двох робочих місць;

1 млн грн – для ветерана, який має досвід підприємницької діяльності, зареєстрований як ФОП не менше ніж три роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум два з яких займуть ветерани.

Гранти у розмірі 500 тис. грн та 1 млн грн надаються за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом.

Урядовий проект "єРобота" включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.