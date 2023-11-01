В’єтнам хоче побудувати перший завод напівпровідників, незважаючи на високі витрати

В’єтнам веде переговори з компаніями, що займаються виробництвом мікросхем, щоб збільшити інвестиції в країну та, можливо, побудувати свій перший завод чи фабрику з виробництва мікросхем, незважаючи на попередження американських чиновників про високі витрати.

Як пише Reuters, у В'єтнамі, центрі виробництва електроніки в Південно-Східній Азії, вже знаходиться найбільший у світі завод американського гіганта Intel з упаковки та тестування напівпровідників, а також кілька фірм, що розробляють програмне забезпечення для мікросхем.

В'єтнам працює над стратегією залучення більших інвестицій у напівпровідники, в тому числі з ливарних підприємств, які зосереджуються на виробництві мікросхем.

Так, за останні тижні відбулися зустрічі з півдюжиною американських виробників чіпів, у тому числі з операторами фабрик. За словами співрозмовника Reuters, у переговорах із потенційними інвесторами брали участь американський контрактний виробник GlobalFoundries і тайванська PSMC.

Мета полягала в тому, щоб побудувати першу фабрику у В'єтнамі, швидше за все, для менш просунутих чіпів, які використовуються в автомобілях або для телекомунікаційних додатків.

Уряд В'єтнаму заявив, що хоче створити першу фабрику до кінця цього десятиліття, а компанії, що займаються виробництвом мікросхем, отримають "найвищі стимули, доступні у В'єтнамі".

Країна також може підтримати місцеві фірми, такі як державна технологічна компанія Viettel, у будівництві фабрик з імпортним обладнанням.

Однак зазначається, що будівництво ливарного цеху може коштувати $50 млрд і призведе до конкуренції за субсидії з Китаєм, США, Південною Кореєю та Європейським Союзом, які оголосили про плани витрат на мікросхеми від $50 млрд до $150 млрд.