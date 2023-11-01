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Окупанти знову атакували нафтопереробний завод у Кременчуці, є влучання

кременчук

Російські військові знову дронами атакували нафтопереробний завод у Кременчуці, підприємство не працює.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, повітряна тривога тривала понад чотири години.

"На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці", – зазначив Пронін.

Частину ворожих безпілотників наші оборонці приземлили.

Як повідомлялося, 20 вересня ворог також завдав удару про Кременчуцькому НПЗ. Унаслідок атаки безпілотників на підприємстві також виникла пожежа. 

Автор: 

Кременчук (56) НПЗ (380) дрони (371)


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