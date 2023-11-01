Правоохоронці проводять обшуки у нардепа Дубінського (оновлено)

Уранці 1 листопада правоохоронці проводять обшуки у народного депутата Олександра Дубінського.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зокрема, перевіряється можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами.

За словами співрозмовника видання, йдеться про організацію незаконного виїзду родичів співмешканки депутата.

Сам Дубінський проведення обшуків у нього заперечує, публікуючи відео у своєму Telegram-каналі з різних районів Києва.

Пізніше у Державному бюро розслідувань повідомили, що правоохоронці проводять обшуки за фактом незаконного переправлення громадянина за кордон, до якого може бути причетний народний депутат.

Зазначається, що нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини.

Зокрема, родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Молдови на автомобілі через один з пропускних пунктів.

Як підставу для перетину держкордону він надав документи, внесені в систему "Шлях" – витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та інших формувань.

"Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації "Медіаоборона". Сам "родич" пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації", – додали в ДБР.

Також з’ясувалось, що насправді чоловік, за вказівкою народного депутата, мав прибути до Кишинева, де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до Відня.

Враховуючи обставини, генпрокурор відкрив кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 ККУ.

Як повідомлялося, 3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування.

За даними слідства, депутат отримав дозвіл на виїзд з України під цим приводом, але самостійно покинув країну 27 червня 2023 року.

Водночас батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся до України лише 27 липня.

Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

Зрештою у серпні суд обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного браслета терміном до 8 жовтня.