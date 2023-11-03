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Netflix перестане показувати рекламу тим, хто дивиться кілька серій поспіль

netflix

Незабаром стрімінговий сервіс Netflix почне скорочувати кількість реклами для тих, хто дивиться серіали відразу. Так, сервіс із наступного року показуватиме серію без реклами після того, як користувач перегляне три серії поспіль.

Як пише The Verge, на думку Netflix, цей формат краще прилаштований до поведінки людей, які дивляться кілька серій поспіль, що своєю чергою дозволить збільшити залученість глядачів, передає AIN.UA.

Формат діятиме для тих країн, де вже запрацював план дешевої підписки з рекламою (ad-supported). Коли цей план запрацює в Україні, в компанії не повідомили.

На додачу до цього, стрімінг також запустить можливість демонструвати QR-коди в рекламних оголошеннях на Netflix, починаючи зі США.

Наразі в Україні Netflix пропонує три плани підписки, ціни на які залишаються незмінними з самого запуску сервісу в країні. Так, залежно від якост відео ціни вваріюються від 4,99 до 9,99 євро на місяць.

Автор: 

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