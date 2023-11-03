На Львівщині п’ять російських "шахедів" влучили в об’єкт інфраструктури
Російські війська у ніч на 3 листопада атакували об’єкт інфраструктури у Львівській області.
Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.
За його словами, повітряне командування "Захід" знищило 11 ворожих безпілотників. Загалом на захід України прямували 16 ворожих ударних дронів.
"На жаль, є 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували", – наголосив Козицький.
Загалом уночі окупанти випустили по Україні 38 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Сили ЗСУ знищили 24 дрони та ракету.
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