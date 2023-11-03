НАБУ повідомило про підозру заступнику Кличка через забудову парку "Нивки"

САП та НАБУ повідомили про підозру заступнику голови Київської міської державної адміністрації у зловживанні службовим становищем, що призвело до незаконної передачі під забудову частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення парку "Нивки".

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що у листопаді 2019 року, перебуваючи на посаді директора Департаменту земельних ресурсів КМДА, він отримав на розгляд проєкт землеустрою, відповідно до якого східна частина парку мала бути виключена з земель природно-заповідного фонду та передана в оренду приватній компанії під будівництво житлово-офісного комплексу.

Попри те, що цей проєкт було відправлено на доопрацювання, посадовець, не вносячи належних змін, вдруге подав на розгляд депутатів Київської міської ради, написавши, що ділянка не належить до природно-заповідного фонду.

"Всупереч тому, що ця інформація не відповідала дійсності, депутати все ж ухвалили рішення про передачу землі. Як наслідок, забудовник отримав частину парку площею 0,6 га, а громада столиці втратила право користуватись нею як об’єктом природно-заповідного фонду", – йдеться у повідомленні.

Дії посадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Правоохоронці не повідомляють імені посадовця, але йдеться про Петра Оленича, про що він сам написав у Telegram. Сам він свою вину заперечує.

"Справа стосується ніби-то незаконного проекту рішення Київради, на підставі якого прийнято рішення про відведення земельної ділянки. Насправді ж Департамент земельних ресурсів діяв згідно чинного законодавства і на підставі рішення Київської міської ради. Всі дозволи і містобудівна документація були видані ще в 2017-18 роках (до зайняття мною посади), а проєкт погоджений відповідними органам влади", – запевняє заступник голови КМДА.

"У будь-якому разі, я наголошую на вимозі неупередженого слідства, готовий до співпраці з правоохоронними органами. Свою правоту і невинуватість доводитиму у правовий спосіб", – додав Оленич.