У "Дії" відтепер можна сплатити штраф за адмінпорушення

У застосунку "Дія" запустили нову послугу – можливість сплатити штраф за адміністративне порушення.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення просто в "Дії". Без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду. Всього за кілька кліків – у смартфоні", – зазначив він.

Як нагадав міністр раніше потрібно їхати до суду та стояти в чергах, щоб отримати судову постанову та реквізити для сплати штрафу й судового збору. І лише потім іти в банк.

"Тепер усе в "Дії". Потрібно відкрити розділ Судові справи або Судові штрафи, вибрати штраф та сплатити його. Це все. Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу", – пояснив Федоров.

Як повідомлялося, раніше у "Дії" з'явилася мапа з розташуванням пунктів незламності.