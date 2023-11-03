Авіакомпанія "Константа" здійснюватиме польоти у Велику Британію: компанія отримала сертифікацію

Українська "Авіакомпанія Константа" отримала дозвіл на здійснення авіаційних перевезень в повітряному просторі Великої Британії – сертифікат авіаперевізника третіх країн (UK-TCO-2022-0979-0001).

Дозвіл на здійснення польотів у повітряному просторі Великої Британії був наданий на всі літаки, які складають флот компанії.

За результатами сертифікації "Авіакомпанія Константа" отримала:

дозвіл на здійснення діяльності як авіаперевізника на території Великої Британії;

дозвіл на здійснення польотів з проміжними посадками у Великій Британії для збільшення потенційного радіусу робіт;

схвалення відповідності вимогам до авіаційної безпеки при повітряних перевезеннях із/у Велику Британію, що спрощує процедуру отримання дозволу на авіаційні перевезення в інших країнах.

У компанії вже заявили про плани розвивати напрямок вантажних чартерних перевезень на нових ринках, зокрема у складно доступних регіонах світу з несприятливими та небезпечними умовами, де літаки компанії мають значущу перевагу над іноземними аналогами.

"Отримання сертифікату іноземного перевізника набуває додаткової ваги з огляду на масштаби сучасних та майбутніх обсягів західної допомоги Україні та пов’язаних з цим потреб у розгалуженій логістиці їх доставки. Наш авіапарк може допомогти доставляти гуманітарну допомогу із Великої Британії чи транзитом через цю країну задля перемоги України", – підкреслив власник авіакомпанії "Константа" Роман Мілешко.

ПрАТ "Авіакомпанія Константа" – українська приватна компанія, лідер регіональних багатоцільових цивільних авіаційних перевезень на Близькому Сході, в країнах ЄС та Африки.

Головним напрямом діяльності "Авіакомпанії Константа" є авіаційна підтримка миротворчих та гуманітарних місій, операцій з ліквідації наслідків стихійних лих під заступництвом глобальних міжнародних організацій та урядових програм у складно доступних районах.