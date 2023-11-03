Авіакомпанія "Константа" здійснюватиме польоти у Велику Британію: компанія отримала сертифікацію
Українська "Авіакомпанія Константа" отримала дозвіл на здійснення авіаційних перевезень в повітряному просторі Великої Британії – сертифікат авіаперевізника третіх країн (UK-TCO-2022-0979-0001).
Дозвіл на здійснення польотів у повітряному просторі Великої Британії був наданий на всі літаки, які складають флот компанії.
За результатами сертифікації "Авіакомпанія Константа" отримала:
- дозвіл на здійснення діяльності як авіаперевізника на території Великої Британії;
- дозвіл на здійснення польотів з проміжними посадками у Великій Британії для збільшення потенційного радіусу робіт;
- схвалення відповідності вимогам до авіаційної безпеки при повітряних перевезеннях із/у Велику Британію, що спрощує процедуру отримання дозволу на авіаційні перевезення в інших країнах.
У компанії вже заявили про плани розвивати напрямок вантажних чартерних перевезень на нових ринках, зокрема у складно доступних регіонах світу з несприятливими та небезпечними умовами, де літаки компанії мають значущу перевагу над іноземними аналогами.
"Отримання сертифікату іноземного перевізника набуває додаткової ваги з огляду на масштаби сучасних та майбутніх обсягів західної допомоги Україні та пов’язаних з цим потреб у розгалуженій логістиці їх доставки. Наш авіапарк може допомогти доставляти гуманітарну допомогу із Великої Британії чи транзитом через цю країну задля перемоги України", – підкреслив власник авіакомпанії "Константа" Роман Мілешко.
ПрАТ "Авіакомпанія Константа" – українська приватна компанія, лідер регіональних багатоцільових цивільних авіаційних перевезень на Близькому Сході, в країнах ЄС та Африки.
Головним напрямом діяльності "Авіакомпанії Константа" є авіаційна підтримка миротворчих та гуманітарних місій, операцій з ліквідації наслідків стихійних лих під заступництвом глобальних міжнародних організацій та урядових програм у складно доступних районах.
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