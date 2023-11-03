Нідерланди передадуть Україні новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів євро

Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн євро, що включатиме боєприпаси.

Як пише видання Het Parool, про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час дводенного візиту в Україну, передає Укрінформ.

"Їм (українцям, – ред.) потрібна підтримка, щоб продовжувати боротьбу. У цьому випадку йдеться про боєприпаси. У цьому плані ми змогли запропонувати Україні новий пакет допомоги", – сказала вона.

Міністр зауважила, що допомога буде спрямована до середини наступного року, а загальний обсяг пакета становитиме близько 500 млн євро. Із них близько 260 млн євро буде витрачено на артилерійські снаряди і 240 млн євро – на боєприпаси для танків.

Як запевнила Оллонгрен, Нідерланди продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні "стільки, скільки це необхідно".