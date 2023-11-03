Врожай сягне 82 мільйонів тонн: УЗА вчетверте покращила свій прогноз

Українська зернова асоціація (УЗА) оновила оцінку потенційного врожаю 2023 року, покращивши її ще на 1,1 мільйона тонн – до 81,6 млн тонн зернових та олійних.

Згідно із повідомленням УЗА, таким чином врожай 2023 року може перевищити минулорічний на 7,8 млн тонн.

"Постійне зростання прогнозу цьогорічного врожаю пояснюється сприятливими погодними умовами і кращою врожайністю культур. Цього разу врожай покращений за рахунок збільшення очікуваного врожаю кукурудзи та соняшнику", – зазначається у повідомленні.

Водночас експорт зернових та олійних культур з України в новому сезоні 2023/2024 потенційно може впасти до 50 млн тонн, порівняно із 58 млн тонн у минулому сезоні, що який закінчився 30 червня 2023 року.

"Таких обсягів експорту в новому сезоні можна досягти тільки, якщо Україна зможе експортувати через свої чорноморські порти, а також за умови покращення і здешевлення логістики альтернативних маршрутів, зокрема й Дунайського шляху", – наголошується у повідомленні.

Оцінка врожаю пшениці в 2023 році залишилася на рівні 22 млн тонн, а за попередніми даними Мінагрополітики пшениці зібрано 22,4 млн тонн (в 2022 році – 20,2 млн тонн, а в 2021 році – рекордні 33 млн тонн).

Згідно із розрахунками УЗА, потенційний експорт пшениці в 2023/2024 МР може скласти близько 16 млн тонн з врахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки склали 4,4 млн тонн.

Оцінка врожаю ячменю в 2023 теж залишилася на рівні 5,8 млн тонн, попередні дані Мінагрополітики – зібрано 5,9 млн тонн ячменю (у 2021 році – 10,1 млн тонн, а в 2022 році – 5,8 млн тонн), а потенційний експорт в 2023/2024 МР можна очікувати на рівні 3 млн тонн.

Водночас очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні покращилися на 0,8 млн тонн – до 28,8 млн тонн (в 2021 році – 37,6 млн тонн, 2022 – 27,3 млн тонн). При цьому потенційний експорт може скласти близько 23 млн тонн. За попередніми даними Мінагрополітики станом на 2 листопада зібрано 17,1 млн тонн кукурудзи з 60% площ.

Врожай соняшнику в 2023 очікується на рівні 14,2 млн тонн (в 2021 році – 16,9 млн тонн, 2022 – 11,1 млн тонн), а потенційний експорт може скласти 0,6 млн тонн. Переробка соняшника на олію може сягнути 13,2 млн тонн. Станом на 2 листопада вже зібрано 11,3 млн тонн насіння соняшнику за попередніми даними Мінагрополітики.

Врожай ріпаку в 2023 оцінюється в 4,2 млн тонн (за попередніми даними Мінагрополітики зібрано рівно 4 млн тонн), його експорт 2023/2024 МР очікується на рівні 3,7 млн тонн.

Врожай сої в УЗА прогнозують на рівні 4,8 млн тонн (за попередніми даними Мінагрополітики зібрано 4,6 млн т), а потенційний експорт може сягнути 3,3 млн тонн.

Як повідомлялося, на початку вересня Українська зернова асоціація (УЗА) оновила оцінку потенційного врожаю 2023 року, підвищивши свій прогноз ще на 3,7 млн тонн – до 80,5 млн тонн зернових та олійних.

У серпні УЗА покращила оцінку потенційного врожаю 2023 року на 7,8 млн тонн – до 76,8 млн тонн зернових та олійних.

У липні УЗА покращила прогноз потенційного врожаю 2023 року на 1 млн тонн – до 69 млн тонн зернових та олійних.

Українська Зернова Асоціація (УЗА) – це об’єднання виробників, переробників та найбільших експортерів зерна, які щорічно експортують близько 90% української зернової продукції.