Уряд продовжив держпрограму забезпечення молоді житлом до 2026 року. У будівництво інвестують понад мільярд

Кабінет міністрів продовжує державну програму забезпечення молоді житлом до 2026 року.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.



"Сьогодні уряд продовжить до 2026 року державну програму забезпечення молоді житлом, завдяки якій сотні молодих українських сімей матимуть змогу отримати пільгові кредити на власне житло. Завдяки цій програмі в будівництво житла буде інвестовано понад 1 млрд грн, а це нові робочі місця, податки, розвиток громад", – зазначив він.



За його словами, програма передбачає співфінансування з боку місцевих бюджетів, тож, на його думку, громади мають активно використати цю можливість.



"Ми очікуємо, що місцева влада набагато активніше приєднається, адже як ніхто має бути зацікавлений у тому, щоб молоді сім'ї жили та працювали саме в їх громаді", – підсумував Шмигаль.