БЕБ повідомило про нову підозру керівнику найбільшого підприємства Жеваго

Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило голові правління ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" з групи Ferrexpo про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та підробці офіційних документів.

За даними слідства, у 2018-2021 роках топменеджер вносив неправдиві відомості до офіційних документів підприємства та занизив сплату коштів до бюджету за користування надрами родовища залізних руд на 2,2 млрд грн, повідомляє пресслужба БЕБ.

"У податкових деклараціях підприємства відображався обсяг та вартість товарної продукції у вигляді руди дробленої, тобто без процесу збагачення, що значно впливає на вартість рентних платежів", – зазначається у повідомленні.

Наразі керівнику ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

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Як повідомлялося, напередодні група Ferrexpo вирішила внести заставу за заарештованого голову правління Полтавського ГЗК Віктора Лотоуса після того, як суд зменшив її розмір з 999,99 млн грн (близько $27 млн) до 400 млн (близько $11 млн).

Нагадаємо, наприкінці вересня Печерський районний суд обрав запобіжний захід для Віктора Лотоуса у вигляді арешту з правом внесення у розмірі 999,99 млн гривень.

Перед цим Нацполіція повідомила йому про підозру у незаконному видобуванні надр на понад 157 млрд грн. Топменеджеру інкриміновано незаконне видобування корисних копалин та зловживання повноваженнями, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України).

За даними слідства, під керівництвом підозрюваного підприємство, маючи ліцензією на видобування лише залізної руди, незаконно обробляло та реалізовувало інші породи корисних копалин, які були отримані в процесі видобування.

Слідчі вважають, що ці породи мали зберігатися у спеціально відведених сховищах. Натомість їх обробляли та отримували щебінь трьох різних фракцій, який продавали суб’єктам підприємницької діяльності. У Ferrexpo пояснювали, що йдеться про відходи виробництва, які підприємство змогло переробляти та продавати. Відтак, в компанії наполягають, що не мали отримувати окремий дозвіл на їх видобуток.

За даними Нацполіції, з 2015 по 2021 роки було незаконно видобуто понад 20 млн куб м корисних копалин, а сума завданих збитків становить понад 157 млрд грн.