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Уряд дозволив новим підприємствам у шахтарських містах завозити обладнання без ПДВ

шахта

Кабінет міністрів дозволив новим підприємствам у шахтарських містах завозити виробниче обладнання без сплати податку на додаткову вартість.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Затверджуємо порядок, завдяки якому нові підприємства у шахтарських містах матимуть змогу завозити виробниче обладнання без ПДВ", – сказав він.

За його словами, йдеться про нові підприємства, які створюються у 20 містах Волинської, Донецької, Луганської та Львівської областей та відповідають низці вимог для отримання преференції від держави.

"Завдяки такому звільненню від оподаткування інвестор отримує вигідні умови, люди в цих шахтарських містах отримають нову роботу, громади матимуть нові можливості, а держава отримає простір поступово реорганізовувати збиткові шахти чи шахти, що закриваються. Це частина сучасного підходу до трансформації вугільних регіонів України", – заявив Шмигаль.

Автор: 

Кабмін (7806) ПДВ (421) шахта (395)


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