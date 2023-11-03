Уряд дозволив новим підприємствам у шахтарських містах завозити обладнання без ПДВ

Кабінет міністрів дозволив новим підприємствам у шахтарських містах завозити виробниче обладнання без сплати податку на додаткову вартість.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Інтерфакс-Україна.



"Затверджуємо порядок, завдяки якому нові підприємства у шахтарських містах матимуть змогу завозити виробниче обладнання без ПДВ", – сказав він.



За його словами, йдеться про нові підприємства, які створюються у 20 містах Волинської, Донецької, Луганської та Львівської областей та відповідають низці вимог для отримання преференції від держави.



"Завдяки такому звільненню від оподаткування інвестор отримує вигідні умови, люди в цих шахтарських містах отримають нову роботу, громади матимуть нові можливості, а держава отримає простір поступово реорганізовувати збиткові шахти чи шахти, що закриваються. Це частина сучасного підходу до трансформації вугільних регіонів України", – заявив Шмигаль.