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Новини
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СБУ повідомила про підозру брату Сергія Бубки через допомогу окупантам

бубка

Служба безпеки України заочно повідомило про підозру Василю Бубці, брату члена Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки.

Як повідомив Офіс генпрокурора, Василя Бубку підозрюють у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України) та сприянні діяльності терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК України), передає Bihus.info.

Влітку журналісти цього проєкту з’ясували, що російська фірма "Монблан", яка належить братам Сергію та Василю Бубкам, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами.

Фірма "Монблан" – старий родинний бізнес Сергія Бубки. Українська компанія була створена у Донецьку з основним видом діяльності – торгівля пальним. До 2014 року "Монблан" брав участь в українських тендерах і вигравав підряди на постачання пального та їжі на мільйони гривень щороку.

Після окупації Донецька фірма змінила юридичну адресу на Волноваху (на той час не окуповану) і до 2019 року продовжувала брати участь в українських тендерах. А вже на початку 2023 року фірма "Монблан" з’явилася в російському реєстрі юридичних осіб.

На відміну від українського реєстру, в базах терористів адресою реєстрації фірми знову вказано Донецьк, а власниками компанії записані лише Сергій Бубка та його брат Василь, який також значиться директором цієї компанії.

У травні 2023 року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.На всіх контрактах з окупантами стоїть підпис Василя Бубки, як керівника компанії. Також в реєстраційних документах зазначено, що він є громадянином рф. А Сергій Бубка в цих же документах значиться громадянином України.

Втім, навіть після викриття, російські компанії, де Бубка значиться співзасновником, продовжили співпрацювати з окупантами. Журналісти знайшли ще два свіжих контракти, які підтверджують цю співпрацю.

Попри оприлюднені документи, відкриті кримінальні провадження та суспільний резонанс, Сергій Бубка досі залишається членом Національного олімпійського комітету. Нещодавно журналісти УП знайшли маєток Сергія Бубки поблизу Монако, за даними джерел видання у правоохоронних органах, з липня 2022 року він не повертався в Україну. Його сини також мешкають за кордоном.

Автор: 

Бубка Сергій (3) Монако (8) росія (14441) СБУ (1548) колабораціонізм (9)


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Топ коментарі
+22
від "бубки" завжди смерділо кремлЬОм.
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03.11.2023 15:46 Відповісти
+21
Коли почуємо про конфіскацію майна в Україні у цього мерзенного стрибунця?
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03.11.2023 16:09 Відповісти
+17
Ці бубки тільки й займалися тим що грабили і граблять Україну.
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03.11.2023 15:56 Відповісти
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Монблан!
При прононсі треба стискати губки...
У Бубки- має стиснутись пукан...
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03.11.2023 15:40 Відповісти
Ой, ну нарешті , родині " літаючі мяйця" приліт ?
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03.11.2023 15:44 Відповісти
продоять - нічого більше...
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03.11.2023 19:37 Відповісти
від "бубки" завжди смерділо кремлЬОм.
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03.11.2023 15:46 Відповісти
шест їм у сраку.
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03.11.2023 15:55 Відповісти
Ці бубки тільки й займалися тим що грабили і граблять Україну.
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03.11.2023 15:56 Відповісти
Коли почуємо про конфіскацію майна в Україні у цього мерзенного стрибунця?
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03.11.2023 16:09 Відповісти
Після бакланова
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03.11.2023 16:11 Відповісти
можете починати з салону краси на Подолі в Києві, який стоїть зачинений вже 2 роки т.я. риганал бубка одразу ж здриснув з країни в Італію зі своєю бубчихою після початку війни
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03.11.2023 19:03 Відповісти
А за экономическую оккупацию ,не хотите никому ничего предъявить? Тут дело такого рода ,что если придут кредиторы и предъявят счета ,то что те оккупанты,что те оккупанты разницы нет.
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03.11.2023 16:24 Відповісти
зигует на фото скрепно
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03.11.2023 16:41 Відповісти
Йшов десятий рік війни...
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03.11.2023 17:25 Відповісти
Чому ж тоді звинувачують тільки брата, а самого гнидотного чемпіона не трогають?
Цього гниду вже давно треба було за ноги підвісити за розкрадання України.
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03.11.2023 19:05 Відповісти
А зелений дебіл Шурма?
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03.11.2023 19:57 Відповісти
Гундосик кремлесосику око не виклює.
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03.11.2023 20:40 Відповісти
І знов заочно.
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04.11.2023 11:30 Відповісти
Питання для СБУ: А брату Шурми слабо?
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04.11.2023 12:24 Відповісти
Дупло дубки.
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05.11.2023 00:11 Відповісти

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