СБУ повідомила про підозру брату Сергія Бубки через допомогу окупантам

Служба безпеки України заочно повідомило про підозру Василю Бубці, брату члена Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки.

Як повідомив Офіс генпрокурора, Василя Бубку підозрюють у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України) та сприянні діяльності терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК України), передає Bihus.info.

Влітку журналісти цього проєкту з’ясували, що російська фірма "Монблан", яка належить братам Сергію та Василю Бубкам, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами.

Фірма "Монблан" – старий родинний бізнес Сергія Бубки. Українська компанія була створена у Донецьку з основним видом діяльності – торгівля пальним. До 2014 року "Монблан" брав участь в українських тендерах і вигравав підряди на постачання пального та їжі на мільйони гривень щороку.

Після окупації Донецька фірма змінила юридичну адресу на Волноваху (на той час не окуповану) і до 2019 року продовжувала брати участь в українських тендерах. А вже на початку 2023 року фірма "Монблан" з’явилася в російському реєстрі юридичних осіб.

На відміну від українського реєстру, в базах терористів адресою реєстрації фірми знову вказано Донецьк, а власниками компанії записані лише Сергій Бубка та його брат Василь, який також значиться директором цієї компанії.

У травні 2023 року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.На всіх контрактах з окупантами стоїть підпис Василя Бубки, як керівника компанії. Також в реєстраційних документах зазначено, що він є громадянином рф. А Сергій Бубка в цих же документах значиться громадянином України.

Втім, навіть після викриття, російські компанії, де Бубка значиться співзасновником, продовжили співпрацювати з окупантами. Журналісти знайшли ще два свіжих контракти, які підтверджують цю співпрацю.

Попри оприлюднені документи, відкриті кримінальні провадження та суспільний резонанс, Сергій Бубка досі залишається членом Національного олімпійського комітету. Нещодавно журналісти УП знайшли маєток Сергія Бубки поблизу Монако, за даними джерел видання у правоохоронних органах, з липня 2022 року він не повертався в Україну. Його сини також мешкають за кордоном.