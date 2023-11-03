Уряд дозволив витрачати сертифікати за зруйноване житло на придбання нового, – Шмигаль

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить використовувати сертифікати за знищене житло у межах програми "єВідновлення".

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду у п'ятницю, 3 листопада.

"З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії передбачено 2,5 млрд грн на компенсаційні сертифікати. Тисячі українців зможуть придбати нове житло взамін того, що повністю знищили російські терористи. Ми даємо справедливу компенсацію й одночасно стимулюємо будівельну галузь нашої економіки", – сказав Шмигаль.

На цьому ж засіданні Кабінет міністрів виділив 4 млрд грн Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури для виплат компенсацій за пошкоджене та зруйноване внаслідок війни майно.

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Як повідомлялося, з 1 серпня українці можуть через "Дію" подати заяву на компенсацію та отримати житловий сертифікат для купівлі нового житла в рамках другого етапу реалізації державної програми "єВідновлення".

Подати заяву можуть тільки одноосібні власники житла, чия оселя: зруйнована через бойові дії після 24 лютого; не підлягає відновленню; розміщена на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій; право власності на неї є в Державному реєстрі речових прав. Крім того, власник житла не повинен мати судимості за злочини проти основ національної безпеки.

Очікується, що отримані у якості компенсації за зруйноване житло за програмою "єВідновлення" ваучери також можна буде використати, оплативши ними перший внесок за програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя".