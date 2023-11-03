В Україні з’явиться реєстр домашніх тварин. Як він працюватиме? (оновлено)

Кабінет міністрів погодив реалізацію експериментального проєкту з проведення ідентифікації та реєстрації домашніх тварин.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 3 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Погоджено пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту з проведення ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин з метою одержання оперативної і достовірної інформації про домашніх тварин, здійснення контролю за їх чисельністю та розмноженням, вакцинацію проти сказу для забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя", – написав Мельничук.

Також уряд своїм рішенням затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту.

Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік на брифінгу пояснив, що рішення уряду передбачає створення єдиного реєстру домашніх тварин.

"Перший крок після ухвалення постанови – запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Коли реєстр буде достатньо наповненим можна буде говорити про ветеринарний паспорт в "Дії". Оскільки є такий запит від суспільства, бо це значно спрощує життя. Насамперед для цього потрібне наповнення Реєстру якісними даними", – зазначив Банік.

Своєю чергою очільниця Держспоживслужби Ольга Шевченко зазначила, що ідентифікація і реєстрація домашніх тварин дозволяє покращити боротьбу зі сказом і відповідає нормам ЄС.

"Ідентифікація домашніх котів та собак – це вимога законодавства Європейського Союзу. На сьогодні в країнах ЄС на національному рівні не існує Єдиного реєстру тварин. Тому Україна фактично стане флагманом в цьому напрямку", – підкреслила Ольга Шевченко.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик уточнив, що реєстрація тварин буде безкоштовною та добровільною, її можна буде отримати як у державного, так і у приватного ветеринара.

Башлик зауважив, що реєстрація домашніх тварин розпочнеться тільки після запуску реєстру, про що Мінагрополітики повідомить окремо.