Україна розірве ще дві угоди з росією у космічній сфері

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді припинити дію двох угод із росією про співпрацю в космічній сфері.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 3 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, уряд схвалив проєкт закону, який передбачає припинення дії міжурядових угод з росією:

Про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки;

Про заходи з охорони технологій у зв'язку зі співробітництвом у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях і в створенні та експлуатації ракетно-космічної і ракетної техніки.

Перша з цих угод була підписана 11 лютого 2001 року в Дніпропетровську та ратифікована Верховною Радою у листопаді 2002 року, другу підпсиали 11 червня 2009 року в москві та ратифікували у грудні 2009 року.