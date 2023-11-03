Гривня знову укріплюється: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у п’ятницю продовжив укріплюватися щодо долара США, але знизився щодо євро.

За підсумками торгів Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 6 листопада, на рівні 36,1705 грн/$, порівняно із 36,2659 грн/$ у п’ятницю.

Водночас НБУ знизив курс гривні до євро ще на 6 копійок – до 38,7278 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно.