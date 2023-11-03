Уряд ініціював закон для перетворення Зони відчуження на "туристичний магніт"

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який вносить зміни до низки законів України щодо регулювання питань функціонування територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Так, зроблено перший крок для досягнення цілі перетворити Зону відчуження на територію безпечного відродження та розвитку.

Як повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, документ закладає підґрунтя для того, щоб Зона відчуження стала українським туристичним магнітом для відвідувачів з усього світу.

За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, лише за 5 "довоєнних" років Чорнобильську зону відвідало понад 250 тис. туристів. Після Перемоги туристичний інтерес до України зростатиме, а з ним і кількість охочих побачити місця, що зазнали впливу мирного атому, а далі російської варварської окупації.

Зона відчуження може стати територією розвитку промислового потенціалу та залучення інвестицій. Наприклад, для будівництва об’єктів альтернативної енергетики чи високотехнологічних виробництв. Для цього документ запроваджує прозорі правила здійснення у Зоні відчуження господарської діяльності.

Також Зона може стати територією наукових відкриттів та збереження унікальних екосистем. Законопроєкт пропонує механізми фінансування заходів для розвитку Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, його протипожежного захисту та проведення наукових досліджень.

"Десятки тисяч гектарів Зони відчуження можуть стати територією інновацій та екологічного лідерства. Ми маємо створити нову історію Чорнобильської зони відчуження. Територія пам'яті про страшні події 1986-го року символізуватиме відродження", – прокоментував Стрілець.