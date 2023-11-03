Мешканці всього Житомира залишилися без води (оновлено)

Водопостачання у Житомирі припинене по всьому місту через аварією на каналізаційному колекторі.

Як повідомляється на сайті міськради, водопостачання у місті зупинили з 15:00.

"Працівники водоканалу робитимуть все можливе, аби якнайшвидше відновити цілісність каналізаційної мережі та водопостачання у місті", – зазначається у повідомленні.

У пресслужбі КП "Житомирводоканал" уточнили, що 3 листопада сталася аварія на напірному каналізаційному колекторі, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд каналізації.

Відтак, водопостачання всього міста призупинили, аби працівники могли провести роботи із відновлення цілісності каналізаційної мережі і відновити функціонування колектора.

Згодом мер Житомира Сергій Сухомлін в ефірі телемарафону пообіцяв, що відновити подачу води мешканцям міста планується близько восьмої вечора, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні дійсно, для того, щоб не скидати стоки в річку, ми призупинили водопостачання. На даний момент перебуваю на місці аварії. Я думаю, що приблизно нам потрібно дві години – і місто буде з водою. Десь о восьмій годині плануємо подачу воду до міста", – сказав міський голова.