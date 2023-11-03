Лукашенко хоче відновити експорт електроенергії з Білорусі в Україну

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко розраховує постачати електроенергію з БелАЕС на Україну.

Про це Лукашенко заявив журналістам під час відвідин майданчику Білоруської АЕС, передає російський Інтерфакс.

"Але найголовніше ми втрачаємо: ми нікуди не подінемось від України. Нам доведеться працювати в Україні. Жодні американці, Захід їм не допоможуть. Ми з владіміром владіміровічем (президентом росії путіним, – ред.) на цю тему багато говоримо. Вони (українці, – ред.) прийдуть до нас за допомогою", – сказав білоруський диктатор.

"Великий обсяг робіт. Нам доведеться українцям допомагати", – наголосив білоруський диктатор.

Він також вважає, що "умови постачання електроенергії були б привабливі для тих же Литви та Латвії".

Як відомо, Україна імпортувала електроенергію з Білорусі до початку повномасштабного вторгнення рф.