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Лукашенко хоче відновити експорт електроенергії з Білорусі в Україну

лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко розраховує постачати електроенергію з БелАЕС на Україну.

Про це Лукашенко заявив журналістам під час відвідин майданчику Білоруської АЕС, передає російський Інтерфакс.

"Але найголовніше ми втрачаємо: ми нікуди не подінемось від України. Нам доведеться працювати в Україні. Жодні американці, Захід їм не допоможуть. Ми з владіміром владіміровічем (президентом росії путіним, – ред.) на цю тему багато говоримо. Вони (українці, – ред.) прийдуть до нас за допомогою", – сказав білоруський диктатор.

"Великий обсяг робіт. Нам доведеться українцям допомагати", – наголосив білоруський диктатор.

Він також вважає, що "умови постачання електроенергії були б привабливі для тих же Литви та Латвії".

Як відомо, Україна імпортувала електроенергію з Білорусі до початку повномасштабного вторгнення рф.

Автор: 

АЕС (817) Білорусь (1590) Лукашенко Олександр (240) електроенергія (4289)


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04.11.2023 08:01 Відповісти

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