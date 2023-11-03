Масового повернення українських біженців наступного року не буде, – прогноз Нацбанку

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що наступного року в Україну повернеться лише близько 100 тисяч із понад 6 мільйонів українських біженців за кордоном.

Про це йдеться в оновленому Інфляційному звіті НБУ.

"Основною причиною неповернення лишаються високі безпекові ризики. З огляду на припущення про їх довшу тривалість та подальшу адаптацію українців за кордоном, повернення мігрантів упродовж прогнозного періоду буде повільнішим, ніж очікувалося раніше. Так, упродовж 2024 року повернеться близько 100 тис. мігрантів, а у 2025 році – орієнтовно 700 тис. осіб", – йдеться у документі.

Нацбанк констатує, що упродовж третього кварталу 2023 року кількість мігрантів, що повернулися в Україну, була меншою, ніж очікувалося. За даними ООН, кількість мігрантів поза межами України скоротилася до 6,2 млн на кінець вересня з 6,3 млн у червні. Про повернення близько 100 тис. мігрантів упродовж серпня повідомляла і Держприкордонслужба України.

"Кількість мігрантів може незначно зрости до кінця поточного року: через підвищені ризики атак на енергоінфраструктуру частина громадян вірогідно проведе опалювальний сезон за кордоном. У результаті, за оцінками, кількість мігрантів наприкінці 2023 року буде більшою, ніж наприкінці 2022 року (приблизно на 200 тис. осіб)", – припускають аналітики Нацбанку.

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Вони зауважують, що значна частина зовнішніх мігрантів планує повернутися в Україну, але частка тих, хто бажає залишитися за кордоном, надалі зростає.

Водночас у Нацбанку зауважили, що низка країн, зокрема тих, де зараз перебуває найбільша кількість вимушених мігрантів з України (Німеччина, Польща та Чехія), оголосили про згортання програм підтримки мігрантів з України або про такі плани. На цьому тлі частина мігрантів може розглянути повернення на батьківщину вже у 2024 році або змінити країну перебування.

Як повідомлялося, Національний банк переглянув основне припущення щодо безпекових ризиків у своєму макроекономічному прогнозі. Оновлений прогноз передбачає їх збереження щонайменше до кінця 2024 року, хоча попередній прогноз НБУ припускав покращення безпекової ситуації у другій половині наступного року.