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Майже 100 виробників тепла досі не уклали договори з "Нафтогазом"

нафтогаз

"Нафтогаз Трейдинг" станом на 3 листопада уклав договори на постачання газу із 1 166 виробниками тепла з 1 264 необхідних.

"Сама природа підтримує Україну погодними умовами, але зима – близько і потрібно бути готовими. Ми продовжуємо нагадувати про необхідність укладання договорів з тепловиками, щоб повною мірою забезпечити тепло в оселях громадян", – сказано в повідомленні Групи "Нафтогаз".

Там наголосили, що особливо важливо це зробити вчасно, адже із настанням холодів громадяни почнуть використовувати кліматичну техніку для обігріву приміщень, що створить суттєве навантаження на енергосистему.

Наразі з необхідних 1 264 договорів укладено 1 166, тобто 98 виробників тепла ще не уклали відповідні договори.

Раніше повідомлялося, що борги виробників тепла перед "Нафтогазом" сягнули 95 млрд грн.

Майже 100 виробників тепла досі не уклали договори з Нафтогазом 01

Автор: 

Нафтогаз (3329) опалення (567) Теплокомуненерго (433)


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