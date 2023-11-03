Майже 100 виробників тепла досі не уклали договори з "Нафтогазом"
"Нафтогаз Трейдинг" станом на 3 листопада уклав договори на постачання газу із 1 166 виробниками тепла з 1 264 необхідних.
"Сама природа підтримує Україну погодними умовами, але зима – близько і потрібно бути готовими. Ми продовжуємо нагадувати про необхідність укладання договорів з тепловиками, щоб повною мірою забезпечити тепло в оселях громадян", – сказано в повідомленні Групи "Нафтогаз".
Там наголосили, що особливо важливо це зробити вчасно, адже із настанням холодів громадяни почнуть використовувати кліматичну техніку для обігріву приміщень, що створить суттєве навантаження на енергосистему.
Наразі з необхідних 1 264 договорів укладено 1 166, тобто 98 виробників тепла ще не уклали відповідні договори.
Раніше повідомлялося, що борги виробників тепла перед "Нафтогазом" сягнули 95 млрд грн.
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