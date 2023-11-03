БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
492 0

На Полтавщині планують побудувати чотири сміттєпереробні заводи за 120 мільйонів євро

завод,мусор

У Полтавські області планують побудувати чотири сміттєпереробні заводи.

Відповідний меморандум підписали міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець з головою Полтавської обласної військової адміністрації Філіпом Проніним та керівниками Лубенської, Кременчуцької, Полтавської та Кобеляцької громад.

"Чотири заводи у цих громадах дозволять логістично "покрити" сміттєпереробкою всю Полтавщину. Вони застосовуватимуть одразу декілька сучасних технологій обробки – переробку органічних відходів з подальшим виробництвом біометану, глибоке сортування з виділенням ресурсоцінних матеріалів тощо", – повідомив Стрілець.

Орієнтовно потужності зможуть переробляти до 500 тис. тонн відходів на рік

За словами Стрільця, вартість такого проєкту – близько 120-130 млн євро. Наразі вже тривають перемовини з європейськими та американськими партнерами.

"За даними ОВА, щороку в області утворюється близько 280 тис. тонн твердих побутових відходів. Розпочата реформа дає нам таку можливість. Євроінтеграційний рамковий закон "Про управління відходами" відкриває двері інвесторам та створює умови для створення в Україні сучасної сміттєпереробної інфраструктури", – зазначив Стрілець.

На Полтавщині заводи можуть запрацювати вже за декілька років

Автор: 

завод (742) будівництво (2236) сміттєпереробка (94) Полтавська область (127)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 